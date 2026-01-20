الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.. ومشاركة منتظرة لترامب

لافتة للمنتدى الاقتصادي العالمي في مركز المؤتمرات في يوم افتتاحه في دافوس
20 يناير 2026 10:05

يبدأ اليوم الثلاثاء البرنامج الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري. يشهد يوم الافتتاح كلمات من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائب رئيس وزراء الصين هي ليفنج. كما يضم برنامج اليوم فعاليات بمشاركة وزير الخزانة الأميركي سكوت بنسنت والرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركي مايكروسوفت ستايا ناديلا. في الوقت نفسه تطغى المشاركة المنتظرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المتوقع حضور الرئيس ترامب غدا وإلقاء كلمة أمام المشاركين.
يشارك في أعمال المنتدى في المنتجع الواقع في جبال الألب حوالي 3000 شخصية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والذكاء الاصطناعي تحت شعار "روح الحوار" حتى يوم الخميس المقبل. ومن بين المشاركين في المنتدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ومئات من قادة الشركات العالمية.

المصدر: وكالات
