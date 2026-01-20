الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق غابات شديدة في تشيلي تسفر عن مقتل 20 شخصاً

حرائق غابات شديدة في تشيلي تسفر عن مقتل 20 شخصاً
20 يناير 2026 11:30

أعلن وزير الداخلية التشيلي ألفارو إليزالدي، أن ما لا يقل عن 20 شخصاً لاقوا حتفهم جراء حرائق الغابات الشديدة التي اجتاحت وسط تشيلي. وقال إليزالدي في مؤتمر صحفي: "هناك 20 شخصاً توفوا نتيجة هذه الحرائق، 19 منهم في منطقة بيوبيو وواحد في نيوبل"، مضيفاً أن ستة فقط من الضحايا تم التعرف عليهم حتى الآن.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع تشيلي وتعزي في ضحايا حرائق الغابات
ارتفاع ضحايا حرائق الغابات وإعلان حالة الكارثة في تشيلي

وأشار الوزير إلى أن السلطات تكافح 31 حريقاً وأنه تم إعلان الإنذار الأحمر في المناطق الوسطى من بيوبيو ونيوبل وأراوكانيا. وأضاف أن أكثر من 34 ألف هكتار تضررت جراء الحرائق، وكانت منطقة بيوبيو الأكثر تضرراً حيث أتت الحرائق على أكثر من 27 ألف هكتار.

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش حالة الكوارث بسبب الحرائق، التي أجبرت أكثر من 20 ألف شخص على الإخلاء. وخلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، تتعرض تشيلي بشكل متكرر لحرائق غابات شديدة. ففي العام الماضي، فقد أكثر من 100 شخص حياتهم وحوالي 15 ألف منزل تضرر أو دمر. 

المصدر: وكالات
حرائق
تشيلي
حرائق الغابات
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©