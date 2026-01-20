الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية

هجمات أسماك القرش تجبر عشرات الشواطئ على الإغلاق في سيدني

20 يناير 2026 11:59

أغلقت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء امتداداً ساحلياً بطول 30 كيلومتراً في سيدني بعد وقوع هجوم سمك قرش ثالث خلال يومين.

وقال مجلس الشواطئ الشمالية في بيان إن جميع الشواطئ الـ34 في المنطقة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر. وأضاف المجلس: "نحث السباحين وركاب الأمواج على متابعة معلومات إغلاق الشواطئ والتحقق من حالة الشواطئ".

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن تعرض رجل للعض من قبل سمكة قرش مساء الإثنين، بحسب شرطة نيو ساوث ويلز. وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى شاطئ نورث ستاين في ضاحية مانلي بشواطئ الشمال بعد تقارير عن تعرض أحد ركاب الأمواج للعض من قبل سمكة قرش.

وقالت الشرطة: "قام أعضاء من الجمهور بسحب الرجل من الماء وبدأوا بتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول خدمات الطوارئ".

 وبحسب بيانات رسمية لعام 2025، كان هناك متوسط نحو 20 حادثة سمك قرش مع إصابات سنوياً في أستراليا خلال السنوات العشر الماضية، مع متوسط 2.8 وفاة سنوياً.

المصدر: وكالات
أسماك
أسماك القرش
سيدني
