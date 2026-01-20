إعادة ربط محطة تشرنوبيل النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية

أعلن مدير محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية سيرغي تاراكانوف بعد ظهر الثلاثاء، إعادة ربط المحطة بشبكة الكهرباء الأوكرانية، وذلك عقب إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية انقطاع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها.

وقال تاراكانوف في بيان "جميع مرافق محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية (...) تُغذّى الآن من نظام الطاقة الموحد في أوكرانيا"، لافتا إلى أن الوضع الحالي "لا يُشكّل أي تهديد للبيئة أو السكان".

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "محطة تشيرنوبيل فقدت كل التغذية الكهربائية الخارجية، كما تأثرت خطوط الكهرباء المؤدية إلى محطات نووية أخرى".

وأضاف مديرها العام رافاييل غروسي "تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كثب تطور الوضع لتقييم تأثيره على السلامة النووية".