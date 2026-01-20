رئيس شبكة المنظمات الأهلية لـ«الاتحاد»: غزة تعيش مرحلة غير مسبوقة من العجز الإنساني

عبدالله أبو ضيف (رفح، القاهرة)

أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، أن القطاع مهدد بكارثة غذائية وشيكة، تشكل خطراً كبيراً على حياة عشرات الآلاف من الأطفال، وقد تشهد الأشهر المقبلة انفجاراً حاداً في معدلات سوء التغذية.

وأضاف الشوا، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الأوضاع الإنسانية تواصل تدهورها بوتيرة خطيرة، في ظل استمرار القيود على إدخال المساعدات، وتصاعد مؤشرات الانهيار الغذائي والصحي، محذراً من أن القطاع يقترب من مرحلة غير مسبوقة من العجز الإنساني، مع اتساع رقعة الفقر الغذائي، وتفاقم آثار الحرب على الفئات الأكثر هشاشة.

وذكر أن القطاع يشهد تسجيل حالات جديدة يومياً من سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل، مشيراً إلى وجود تحذيرات جدية من أنه بحلول شهر أبريل المقبل، وفي حال عدم إدخال المساعدات بالكميات المطلوبة، قد يسجل أكثر من 100 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال، إلى جانب نحو 37 ألف حالة بين النساء.

وأشار الشوا إلى الحاجة العاجلة للإسراع في إدخال المواد اللازمة لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، إضافة إلى الآليات والمعدات الثقيلة للمساعدة في مواجهة تداعيات المنخفضات الجوية، وانتشال الركام، وترحيل النفايات المتراكمة في مختلف مناطق القطاع.

وشدد على ضرورة إدخال المواد الغذائية المطلوبة للتعامل مع تفاقم سوء التغذية، إلى جانب الأدوية والمهمات والمستهلكات والأجهزة الطبية، موضحاً أن القطاع يعاني نقصاً حاداً في الطواقم الطبية المتخصصة القادرة على التعامل مع آلاف الحالات، التي تحتاج إلى عمليات جراحية، وتدخلات علاجية عاجلة، في وقت تمنع فيه إسرائيل خروج نحو 18 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة للإخلاء الطبي والعلاج خارج غزة، لافتاً إلى أن 1100 مريض فقدوا حياتهم حتى الآن نتيجة هذا المنع، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.