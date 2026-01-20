الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس شبكة المنظمات الأهلية لـ«الاتحاد»: غزة تعيش مرحلة غير مسبوقة من العجز الإنساني

فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
21 يناير 2026 01:33

عبدالله أبو ضيف (رفح، القاهرة)

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدين هدم مقر «الأونروا» في القدس ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. «الفارس الشهم 3» يهدي منظمة project hope سيارتي إسعاف

أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، أن القطاع مهدد بكارثة غذائية وشيكة، تشكل خطراً كبيراً على حياة عشرات الآلاف من الأطفال، وقد تشهد الأشهر المقبلة انفجاراً حاداً في معدلات سوء التغذية. 
وأضاف الشوا، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الأوضاع الإنسانية تواصل تدهورها بوتيرة خطيرة، في ظل استمرار القيود على إدخال المساعدات، وتصاعد مؤشرات الانهيار الغذائي والصحي، محذراً من أن القطاع يقترب من مرحلة غير مسبوقة من العجز الإنساني، مع اتساع رقعة الفقر الغذائي، وتفاقم آثار الحرب على الفئات الأكثر هشاشة.
وذكر أن القطاع يشهد تسجيل حالات جديدة يومياً من سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل، مشيراً إلى وجود تحذيرات جدية من أنه بحلول شهر أبريل المقبل، وفي حال عدم إدخال المساعدات بالكميات المطلوبة، قد يسجل أكثر من 100 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال، إلى جانب نحو 37 ألف حالة بين النساء.
وأشار الشوا إلى الحاجة العاجلة للإسراع في إدخال المواد اللازمة لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، إضافة إلى الآليات والمعدات الثقيلة للمساعدة في مواجهة تداعيات المنخفضات الجوية، وانتشال الركام، وترحيل النفايات المتراكمة في مختلف مناطق القطاع. 
وشدد على ضرورة إدخال المواد الغذائية المطلوبة للتعامل مع تفاقم سوء التغذية، إلى جانب الأدوية والمهمات والمستهلكات والأجهزة الطبية، موضحاً أن القطاع يعاني نقصاً حاداً في الطواقم الطبية المتخصصة القادرة على التعامل مع آلاف الحالات، التي تحتاج إلى عمليات جراحية، وتدخلات علاجية عاجلة، في وقت تمنع فيه إسرائيل خروج نحو 18 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة للإخلاء الطبي والعلاج خارج غزة، لافتاً إلى أن 1100 مريض فقدوا حياتهم حتى الآن نتيجة هذا المنع، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

غزة
شبكة المنظمات الأهلية
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©