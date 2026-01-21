الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عاصفة جليدية تهدد جنوب الولايات المتحدة

أرشيفية
21 يناير 2026 09:03

بينما ما زال كثير من الأميركيين يتعافون من موجات متعددة من تساقط الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة المستمرة شمالي البلاد، من المتوقع أن تتشكل عاصفة جديدة الأسبوع الجاري قد تغطي الطرق بالجليد وتتسبب في سقوط خطوط الكهرباء في طول جنوب البلاد.

وأعرب خبراء الأرصاد الجوية عن مخاوفهم من تأثير عاصفة جليدية، ستهب في نهاية الأسبوع الجاري، على خطوط الكهرباء، ما يؤدي إلى سقوطها وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع. وقال خبراء الأرصاد إن درجات الحرارة سترتفع ببطء في كثير من المناطق، ما يعني أن الجليد الذي سيتكون على الطرق والأرصفة قد يستمر لفترة.

وما زال موعد هبوب العاصفة المقبلة، والمسار الذي ستسلكه، بالتحديد غير مؤكد حتى اليوم. ويشير خبراء الأرصاد إلى صعوبة التنبؤ بدقة بالمناطق التي ستشهد هطول أمطار وتلك التي قد تتعرض لهطول الثلوج.

أخبار ذات صلة
زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا المؤقتة إلى الولايات المتحدة
ترامب يشير إلى اقترابه من اختيار المرشح لرئاسة المركزي الأميركي
المصدر: وكالات
عاصفة
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
التعليم والمعرفة
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
اليوم 12:50
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اقتصاد
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اليوم 12:50
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
التعليم والمعرفة
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
اليوم 12:39
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©