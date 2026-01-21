ترامب يحظى بإشادة أمين عام الناتو في دافوس

أشاد مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الأربعاء.

وقال روته خلال مناقشة «أعتقد أننا يمكننا أن نسعد بوجوده هنا، لأنه أجبرنا في أوروبا على التحرك ومواجهة التداعيات التي تقتضي بأن نهتم بصورة أكبر بدفاعاتنا».

وأضاف أن القرار الذي تم اتخاذه في يونيو الماضي بزيادة الانفاق الدفاعي إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى 1.5% للمجالات الأخرى المتعلقة بالدفاع والأمن كان مهما بهذا الشأن.

وأوضح «أنا مقتنع تماما أنه بدون دونالد ترامب لم نكن لنتخذ هذه القرارات».

ومن المقرر أن يلقي ترامب بنفسه خطابا في دافوس مساء اليوم.