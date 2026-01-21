الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يحظى بإشادة أمين عام الناتو في دافوس

ترامب يحظى بإشادة أمين عام الناتو في دافوس
21 يناير 2026 17:24

أشاد مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الأربعاء. 

وقال روته خلال مناقشة «أعتقد أننا يمكننا أن نسعد بوجوده هنا، لأنه أجبرنا في أوروبا على التحرك ومواجهة التداعيات التي تقتضي بأن نهتم بصورة أكبر بدفاعاتنا».

وأضاف أن القرار الذي تم اتخاذه في يونيو الماضي بزيادة الانفاق الدفاعي إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى 1.5% للمجالات الأخرى المتعلقة بالدفاع والأمن كان مهما بهذا الشأن. 

وأوضح  «أنا مقتنع تماما أنه بدون دونالد ترامب لم نكن لنتخذ هذه القرارات». 

ومن المقرر أن يلقي ترامب بنفسه خطابا في دافوس مساء اليوم.

المصدر: وكالات
حلف شمال الأطلسي
الناتو
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مارك روته
دافوس
المنتدى الاقتصادي العالمي
