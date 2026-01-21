بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. «الفارس الشهم 3» يهدي منظمة project hope سيارتي إسعاف

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، وفداً من مؤسسة «Project HOPE»، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتعزيز القطاع الصحي ودعم الخدمات الطبية الطارئة في قطاع غزة.

شهدت الزيارة تسليم سيارتي إسعاف لصالح مؤسسة «Project HOPE»، بهدف تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وجرى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضا، استقبال عدد من المرضى والمصابين في المستشفى الميداني لإجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة واستكمال العلاج، ضمن الجهود المشتركة لضمان توفير الرعاية الصحية المناسبة.

وأكد مدير المستشفى الميداني الإماراتي، الدكتور عبد الرحمن العرياني، أن تسليم سيارتي الإسعاف واستقبال الجرحى يأتيان في سياق دعم المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن المرافق الطبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء في غزة.

من جانبه، أكد قائد فريق منظمة «Project HOPE»، موسيس كوندوي أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ستسهم في دعم العمل الإنساني لفترة طويلة، مشيراً إلى أنها وصلت في وقت بالغ الأهمية وستلبي احتياجات ملحّة للقطاع الصحي في غزة.

ويواصل المستشفى الميداني الإماراتي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، جهوده الإنسانية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمحتاجين، رغم التحديات الميدانية والإنسانية القائمة.