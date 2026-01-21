نواف سلام: الحكومة تسيطر على جنوب الليطاني للمرة الأولى منذ 1969

بيروت (الاتحاد، وكالات)

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة تسيطر عملياً على جنوب نهر الليطاني جنوبي البلاد، للمرة الأولى منذ عام 1969.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة «دافوس» السويسرية، عن مستقبل الشرق الأوسط، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في لبنان.

وعرض سلام التقدم في لبنان خلال العام الماضي من ناحية الإصلاح الاقتصادي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفق البيان.

وقال سلام: إنها «المرة الأولى منذ عام 1969 التي يكون للدولة اللبنانية وحدها السيطرة العملاتية على منطقة جنوب الليطاني».

وشدد على أن «الحكومة عازمة على السير قدماً في إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي».

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن خطته لحصر السلاح حققت أهداف مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني، ودخلت مرحلة متقدمة، محذراً من أن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية «يؤثر سلباً» على استكمالها.

وفي 5 أغسطس 2025، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه «حزب الله».

وفي سياق آخر، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وقال عون خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان برئاسة القنصل العام لسنغافورة جوزيف حبيس، وفي حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي: «إننا على أبواب الانتخابات النيابية التي يجب أن تجرى في وقتها لأنها استحقاق دستوري يعزز مصداقيتنا أمام الخارج، كما أنها من ضمن الإصلاحات التي تجرى، ولا يمكن القيام بجزء فقط منها».

واعتبر الرئيس أن «لبنان بات على الطريق الصحيح على الرغم من التحديات وبعض المشاكل، إنما ليس هناك من مستحيل، والحكومة التي لم يمض على تشكيلها سنة، أنجزت الكثير واتخذت قرارات لم تتخذ منذ ما يقارب الـ40 عاماً، وملأت الفراغ في الإدارات، وما تحقق في هذه الفترة هو إنجاز مهم لا يمكن لأحد أن ينكره، ويبقى الكثير أيضاً لإنجازه».

وتمنى الرئيس عون أن «تكون السنة الحالية أفضل من السنة الفائتة، لجهة الإصلاحات التي يتم العمل عليها، ومكننة ورقمنة الإدارة، وإصلاح الوضع المصرفي والمالي، واستقرار الوضع في الجنوب وعلى الحدود مع سوريا».

وأشار إلى «بعض حملات التشويه والتضليل»، موضحاً «أن الواقع مغاير تماماً، ويمكن للجميع أن يشهد ما حصل وسيحصل».