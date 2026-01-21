السوداني يتفقد القوات العراقية على الشريط الحدودي مع سوريا

هدى جاسم (بغداد)

أجرى رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمس، زيارة تفقدية للحدود العراقية السورية في منطقة القائم لمتابعة جهوزية القوات المسلحة على الشريط الحدودي في محافظتي الأنبار ونينوى.

وشدد السوداني، خلال اجتماعه بالقيادات العسكرية والأمنية على «أهمية مواصلة الجهود لمختلف القطاعات العسكرية والأمنية والثقة العالية بصنوف القوات المسلحة والأمنية لما حققته من انتصارات ومنجزات أمنية أسهمت في دعم الاستقرار في جميع أنحاء العراق».

واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لإيجاز وشروحات تفصيلية، قدمها كل من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وقائد القوات البرية وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية، تضمنت إجراءات تأمين الحدود العراقية السورية، والتحديات القائمة، والجهوزية العالية والقدرات العسكرية للقوات، بما يمكنها من التصدي لأي مخاطر أو تهديدات أمنية.

وفي السياق، تفقد السوداني، قاعدة «عين الأسد» غربي محافظة الأنبار.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن «هذه الزيارة تأتي للوقوف على جهوزية القوات المسلحة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري».

وبحسب البيان، فإن السوداني «اطلع على مستويات التأهب والحركة الميدانية للتشكيلات والصنوف المنتشرة كما شهد إقلاع سرب من 4 طائرات مقاتلة نوع إف - 16، ضمن تمرين تعبوي للاستطلاع والمراقبة وتنفيذ مهام الدوريات والاستجابة».