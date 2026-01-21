الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

50 وفاة وتضرر 600 ألف جراء الأمطار الغزيرة في موزمبيق

جانب من الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في موزمبيق
22 يناير 2026 01:02

داكار (وكالات)

تسببت الأمطار الغزيرة، منذ نهاية الشهر الماضي، في فيضانات واسعة النطاق في موزمبيق، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 50 شخصاً وتضرر أكثر من 600 ألف آخرين، وفقاً لما أفاد به مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي. 
واستشهد المركز بمعلومات من سلطات الكوارث في الدولة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا. وقال: إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في جنوب البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، مع تأثر أقاليم «غزة، ومابوتو، وإينهامبان، وسوفالا». وذكر التقرير أن نحو 78 ألفاً و200 شخص تم إيواؤهم في مراكز إيواء الطوارئ، كما دمرت آلاف المنازل. 
وقالت باولا إيمرسون، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في موزمبيق، متحدثة من زاي زاي، عاصمة إقليم غزة: إن المرافق الصحية والبنية التحتية تضررت بشدة. وأشارت إلى أن «90% من السكان يعيشون في بيوت مبنية من الطوب اللبن تذوب بشكل أساسي بعد بضعة أيام من الأمطار». 

موزمبيق
الأمطار الغزيرة
الفيضانات
مياه الفيضانات
