الأخبار العالمية

البرلمان الأوروبي يعلق اتفاقية الرسوم مع أميركا على خلفية الخلاف بشأن جرينلاند

21 يناير 2026 22:24

أعلن رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج أن البرلمان علق رسميا تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالرسوم الجمركية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية جديدة في خضم النزاع حول جرينلاند.
وقال لانج في بيان "من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية فيما يتعلق بجريلاند، فإن الرئيس الأميركي تمادي كثيرا".
وقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وبريطانيا برسوم جمركية إضافية لوقوفهم في وجه محاولته للسيطرة على جزيرة جريلاند التي تقع في القطب الشمالي. 

