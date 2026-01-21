ترامب يستبعد اللجوء للقوة لضم جرينلاند

أعلن دونالد ترامب للمرة الأولى الأربعاء في دافوس، أنه لن يستخدم القوة لوضع اليد على جرينلاند، لكنه طالب بإجراء «مفاوضات فورية» حول الاستحواذ عليها.

وقال ترامب حول الجزيرة المترامية التي تخضع للسيادة الدنماركية، من على منبر المنتدى الاقتصادي العالمي: «أعتقد الناس أنني سأستخدم القوة. لا أحتاج إلى استخدام القوة. لا أريد استخدام القوة. لن استخدم القوة. كل ما تطلبه الولايات المتحدة هو مكان اسمه جرينلاند» التي وصفها بأنها «قطعة ضخمة من الجليد».

وأضاف الرئيس الأميركي «أطلب البدء بمفاوضات فورية بهدف مناقشة استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند»، مكرراً أن «أي دولة أو مجموعة دول ليست قادرة على ضمان أمن جرينلاند بمعزل من الولايات المتحدة».

وتابع «نحن قوة عظمى، أكثر عظمة مما يعتقد الناس. أعتقد أنهم تبينوا ذلك قبل أسبوعين في فنزويلا».

وقال أيضا «نريد قطعة من الجليد لحماية العالم، وهم يرفضون إعطاءنا إياها. عليهم إذن أن يختاروا. يمكنهم أن يقولوا نعم وسنكون ممتنين جداً لهم. أو يمكنهم أن يقولوا لا وسنتذكر ذلك».