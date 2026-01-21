رياح عاتية وأمطار غزيرة في اليونان

-قضى عنصر في خفر السواحل الأربعاء وفق ما أفادت الحكومة اليونانية، في وقت تشهد مناطق عدة في البلاد رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة.

وكتب وزير التجارة البحرية فاسيليس كيكيلياس على منصة إكس أن الرجل قضى خلال أداء مهمته في مدينة أستروس الساحلية شرق بيلوبونيز.

وأفادت معلومات بأن موجة جرفته وأصابته بجروح قاتلة فيما كان يحض الصيادين المحليين على مغادرة المنطقة.

والعاصفة التي تتجه راهناً إلى شرق اليونان تجلت في رياح عاتية تجاوزت سرعتها مئة كلم في الساعة، وأجبرت السلطات على إغلاق المدارس في أثينا ومناطق أخرى عديدة.

ووجهت السلطات تحذيرات إلى السكان لتجنب أي انتقال غير ضروري.

وأرجأ رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس رحلة مقررة إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.