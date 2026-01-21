ترامب يلغي تهديده بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه بصدد إلغاء تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية ضمن سعيه لفرض السيطرة الأميركية على جرينلاند، بعد أن توصل إلى اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته على "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي.

وجاء إعلان ترامب، اليوم الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من تصريحه في خطاب ألقاه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه يتراجع عن تهديده باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على الجزيرة التابعة للدنمارك والتي يقول إنها بالغة الأهمية للأمن القومي الأميركي.