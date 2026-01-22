الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

"اللوردات البريطاني" يقر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عاماً

شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي
22 يناير 2026 07:40

صوّت مجلس اللوردات البريطاني الأربعاء لصالح تعديل يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عاما. 
وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر الاثنين أنه لا يستبعد أي خيار، متعهدا بالعمل على حماية الأطفال، لكن حكومته أشارت إلى رغبتها بانتظار نتائج مشاورات مقرره هذا الصيف قبل إصدار التشريع. 
وحظي التعديل الذي تقدم به النائب البريطاني المحافظ والمعارض جون ناش، بموافقة 261 صوتا مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي. 
وقال ناش "الليلة، وضع رفاقنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول. هذا التصويت هو بداية عملية وقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل". 
وقد حض أكثر من 60 نائبا من حزب العمال رئيس الوزراء ستارمر على دعم الحظر.
وحضت شخصيات عامة، من بينها الممثل هيو غرانت، الحكومة على دعم المقترح، مؤكدة أن الآباء وحدهم لا يستطيعون مواجهة ما تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي من ضرر.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوغوف" في ديسمبر أن 74% من البريطانيين يؤيدون الحظر.

المصدر: وكالات
