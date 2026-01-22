الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يشير إلى اقترابه من اختيار المرشح لرئاسة المركزي الأميركي

دونالد ترامب يخاطب وسائل الإعلام خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
22 يناير 2026 08:27

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه اقترب من اختيار الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مضيفا أنه ‌يميل لفكرة الإبقاء على المستشار ​الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن ⁠هاسيت ‌في منصبه الحالي.
وقال في تصريح لشبكة سي.إن.بي.سي في دافوس، عندما ⁠سُئل عن الشخص الذي سيحل محل ⁠جيروم باول الرئيس الحالي للبنك المركزي، "كنا قد وصلنا إلى ثلاثة ​اختيارات، وتقلصت الاختيارات إلى اثنين حاليا. وربما يمكنني أن أخبركم بأننا وصلنا إلى واحد في رأيي".
وردا على سؤال ​حول هاسيت، قال ‍ترامب "أود في الواقع أن أبقيه في مكانه. لا أريد أن أخسره".
وقال ترامب إن ‍المرشحين الثلاثة كانوا ⁠جيدين، مضيفا أن ​ريك ريدر مسؤول استثمار السندات في بلاك روك ​كان "مثيرا للإعجاب للغاية" لدى ‍مقابلته.
والمرشحان الآخران اللذان ذكر ترامب وكبار مساعديه اسميهما هما عضو مجلس محافظي البنك المركزي كريستوفر والر والعضو السابق كيفن وارش.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
البنك المركزي الأميركي
