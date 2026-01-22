ترامب يشير إلى اقترابه من اختيار المرشح لرئاسة المركزي الأميركي

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه اقترب من اختيار الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مضيفا أنه ‌يميل لفكرة الإبقاء على المستشار ​الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن ⁠هاسيت ‌في منصبه الحالي.

وقال في تصريح لشبكة سي.إن.بي.سي في دافوس، عندما ⁠سُئل عن الشخص الذي سيحل محل ⁠جيروم باول الرئيس الحالي للبنك المركزي، "كنا قد وصلنا إلى ثلاثة ​اختيارات، وتقلصت الاختيارات إلى اثنين حاليا. وربما يمكنني أن أخبركم بأننا وصلنا إلى واحد في رأيي".

وردا على سؤال ​حول هاسيت، قال ‍ترامب "أود في الواقع أن أبقيه في مكانه. لا أريد أن أخسره".

وقال ترامب إن ‍المرشحين الثلاثة كانوا ⁠جيدين، مضيفا أن ​ريك ريدر مسؤول استثمار السندات في بلاك روك ​كان "مثيرا للإعجاب للغاية" لدى ‍مقابلته.

والمرشحان الآخران اللذان ذكر ترامب وكبار مساعديه اسميهما هما عضو مجلس محافظي البنك المركزي كريستوفر والر والعضو السابق كيفن وارش.



