مفقودون جراء فيضانات وانهيارات أرضية واسعة في نيوزيلندا

يبحث رجال الإنقاذ في نيوزيلندا اليوم الخميس عن مفقودين في أعقاب انهيار ​أرضي في موقع تخييم جراء ‌أمطار غزيرة تسببت أيضا في ​أضرار واسعة وأدت ⁠لانقطاع ‌الكهرباء عن الآلاف.

وجرى إخلاء منازل وإغلاق طرق وسط هطول أمطار ⁠غزيرة على طول الساحل الشرقي للجزيرة ⁠الشمالية بأكمله تقريبا.

ووقع الانهيار الأرضي عند الساعة ​2030 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء بموقع تخييم في جبل مونجانوي وهو موقع سياحي شهير.

وقالت السلطات ​في مؤتمر صحفي ‍إنه جرى إجلاء مئات العائلات وإن خدمات الطوارئ تعمل على تحديد ‍مكان أي شخص ⁠لا يزال ​في المنطقة.

وقال المسؤول الأمني المحلي تيم ​أندرسون إن عدد المفقودين "‍دون العشرة".

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية جميع تحذيرات الطقس في الجزيرة الشمالية مع تحرك المنخفض الموسمي ‌شرقاً.