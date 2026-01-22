مفقودون جراء فيضانات وانهيارات أرضية واسعة في نيوزيلندا

يبحث رجال الإنقاذ في نيوزيلندا اليوم الخميس عن مفقودين في أعقاب انهيار أرضي في موقع تخييم جراء أمطار غزيرة تسببت أيضا في أضرار واسعة وأدت لانقطاع الكهرباء عن الآلاف.
وجرى إخلاء منازل وإغلاق طرق وسط هطول أمطار غزيرة على طول الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بأكمله تقريبا.
ووقع الانهيار الأرضي عند الساعة 2030 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء بموقع تخييم في جبل مونجانوي وهو موقع سياحي شهير.
وقالت السلطات في مؤتمر صحفي إنه جرى إجلاء مئات العائلات وإن خدمات الطوارئ تعمل على تحديد مكان أي شخص لا يزال في المنطقة.
وقال المسؤول الأمني المحلي تيم أندرسون إن عدد المفقودين "دون العشرة".
ورفعت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية جميع تحذيرات الطقس في الجزيرة الشمالية مع تحرك المنخفض الموسمي شرقاً.