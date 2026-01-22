الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا المؤقتة إلى الولايات المتحدة

صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز
22 يناير 2026 09:04

أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى، بأن رئيسة فنزويلا المؤقتة ستزور الولايات المتحدة قريباً.
وستكون ديلسي رودريغيز أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.وكانت رودريغيز نائبة لمادورو وشخصية بارزة في الحكومة الفنزويلية.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ديلسي رودريغيز ستزور واشنطن قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.
وصرحت رودريغيز بعد ذلك بوقت قصير خلال لقاء مع مسؤولين محليين "نحن بصدد عملية حوار ونعمل مع الولايات المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية".

المصدر: وكالات
فنزويلا
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
