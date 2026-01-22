زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا المؤقتة إلى الولايات المتحدة

أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى، بأن رئيسة فنزويلا المؤقتة ستزور الولايات المتحدة قريباً.

وستكون ديلسي رودريغيز أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.وكانت رودريغيز نائبة لمادورو وشخصية بارزة في الحكومة الفنزويلية.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ديلسي رودريغيز ستزور واشنطن قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وصرحت رودريغيز بعد ذلك بوقت قصير خلال لقاء مع مسؤولين محليين "نحن بصدد عملية حوار ونعمل مع الولايات المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية".



