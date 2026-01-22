الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اليابان تغلق مفاعلاً بأكبر محطة نووية في العالم بعد ساعات من تشغيله

22 يناير 2026 18:20

 جرى اليوم الخميس إغلاق مفاعل نووي في أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، بعد إعادة تشغيله لأول مرة منذ وقوع كارثة فوكوشيما النووية في عام 2011، وذلك بسبب خلل فني حدث بعد ساعات من استئناف تشغيله.
وأعيد مساء أمس الأربعاء، تشغيل المفاعل رقم 6 في مجمع كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية بشمال وسط اليابان، وذلك لأول مرة منذ 14 عاماً، حيث بدأ العمال في رفع قضبان التحكم التي تعمل على امتصاص النيوترونات من قلب المفاعل لبدء عملية الانشطار النووي.
ولكن العملية توقفت بعد ساعات بسبب حدوث عطل فني يتعلق بقضبان التحكم، التي تعتبر ضرورية لبدء تشغيل المفاعلات وإيقافها بأمان، بحسب ما ذكرته شركة «طوكيو إليكتريك باور» (تيبكو).
وأكدت الشركة، التي تدير أيضاً محطة فوكوشيما المنكوبة، عدم وجود أي مشكلة تتعلق بالسلامة نتيجة الخلل الفني. وأعلن تاكيوكي إيناجاكي، رئيس محطة كاشيوازاك-كاريوا النووية، في مؤتمر صحفي، أنه قرر وقف تشغيل المفاعل لضمان السلامة.

المصدر: د ب أ
اليابان
