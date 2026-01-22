مقتل 9 أطفال جراء أمطار غزيرة وعواصف في أفغانستان

كابول (وكالات)

أعلن مسؤولون بأن ما لا يقل عن 9 أطفال قتلوا في جنوب أفغانستان وشرقها نتيجة عواصف شديدة وانهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة، في وقت يواجه السكان مخاطر إضافية، مع تساقط كثيف للثلوج. وأفادت إدارة الطوارئ في ولاية قندهار بأن رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة أودت بـ 6 أطفال أمس الأول، وتسببت في خسائر مادية كبيرة في عدة مناطق. وأضافت أن العواصف ألحقت أضراراً بالمنازل أيضاً. وفي حادثة منفصلة في ولاية شرق نورستان، ضرب انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة منزلاً في قرية «قريش»، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم حكومة ولاية نورستان، فريدون سميم: إن «فتاتين تبلغان 10 سنوات وفتى لقوا حتفهم». وأفاد شهود عيان في ولاية غزنة بأن تساقط الثلوج خلال الساعات الـ 24 الماضية أدى إلى تراكم نحو 80 سنتيمتراً من الثلوج، ما أجبر السلطات على إغلاق الأسواق وقطع الطرق.

كما انقطعت إمدادات الكهرباء المستوردة من تركمانستان عن عدد من الولايات الواقعة شمالي أفغانستان، ما زاد من حجم المعاناة والأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الإخبارية الأفغانية، أمس، عن مسؤولين القول: إن إمدادات الكهرباء المستوردة من تركمانستان إلى شمال أفغانستان، انقطعت منذ ليلة أمس الأول، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي ألحقت أضرارا بخطوط النقل.