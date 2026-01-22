واشنطن: محادثات السلام بشأن أوكرانيا حققت تقدماً كبيراً

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن محادثات السلام بشأن أوكرانيا حققت تقدماً كبيراً، مؤكداً أن المفاوضات باتت محصورة في قضية خلافية واحدة فقط.

وأشاد ويتكوف في تصريحات أمام حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بقدرات فريق التفاوض الأوكراني، واصفاً إياه بـ«المذهل».

وأضاف: «إذا رغب الطرفان الروسي والأوكراني في حل هذه المسألة، فسنسعى لحلها»، مشيراً إلى أن «إنشاء منطقة حرة من الرسوم الجمركية في أوكرانيا، ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد».

وتابع: «حان وقت إنهاء الصراع الروسي الأوكراني، وأعتقد أننا قادرون على ذلك». وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، من دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي ​أمس: إن اجتماعه ​مع ⁠نظيره الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي في دافوس كان «⁠جيداً جداً»، وإن رسالته ⁠إلى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين هي أن الحرب في ​أوكرانيا يجب أن ‍تنتهي.

وتحدث ترامب لفترة وجيزة إلى ‍الصحفيين ⁠بعد ​مغادرته الاجتماع مع زيلينسكي، ​والذي قال ‍البيت الأبيض إنه استمر لساعة تقريباً.

أمنياً، قال الجيش الأوكراني: ‌إنه ​قصف ⁠ميناء ‌تامان نفتيجاز النفطي ⁠الروسي في منطقة كراسنودار ⁠الجنوبية، ​أمس.

ولم تقدم هيئة الأركان ​العامة ‍للجيش مزيداً من التفاصيل، ‍لكنها قالت ⁠إن ​المنشأة كانت ​تزود الجيش ‍الروسي بالوقود.

وأسفرت ضربات روسيّة ليلية على مدينة كريفي ريغ الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة شخص آخر، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، فيما قال مسؤولون في روسيا إن هجوماً بمسيّرة أوكرانية أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال حاكم كريفي ريغ أوليكسندر غانجا: إن «رجلاً يبلغ 77 عاماً وامرأة عمرها 72 عاماً قضيا، وأصيبت امرأة في الـ 53 جراء هجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة شنّته روسيا». وأضاف أن الهجوم أدى إلى إلحاق الأضرار بمبان عدة.

هذا وأعلنت السلطات المحلية في روسيا أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت منشأة نفطية في منطقة كراسنودار الجنوبية.

وقال حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف: إن «الهجوم استهدف قرية فولنا، حيث اشتعلت النيران في 4 خزانات للمنتجات النفطية في منطقة الميناء».

وقالت السلطات الإقليمية: إن «عدد القتلى ارتفع إلى ثلاثة والمصابين إلى 8».

وأظهرت مقاطع فيديو من المكان واجهات مبان سكنية متضررة وأعمدة دخان، إضافة إلى عدد من السيارات المتفحمة والمشتعلة فيما كانت فرق الإنقاذ في المكان.