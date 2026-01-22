الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: محادثات السلام بشأن أوكرانيا حققت تقدماً كبيراً

رجال الإنقاذ يقفون أمام مبنى سكني متضرر جراء قصف روسي على أوكرانيا (أ ف ب)
23 يناير 2026 01:18

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية الأميركية - الروسية ـ الأوكرانية
محادثات بين أميركا وجرينلاند والدنمارك
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن محادثات السلام بشأن أوكرانيا حققت تقدماً كبيراً، مؤكداً أن المفاوضات باتت محصورة في قضية خلافية واحدة فقط.
وأشاد ويتكوف في تصريحات أمام حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بقدرات فريق التفاوض الأوكراني، واصفاً إياه بـ«المذهل».
وأضاف: «إذا رغب الطرفان الروسي والأوكراني في حل هذه المسألة، فسنسعى لحلها»، مشيراً إلى أن «إنشاء منطقة حرة من الرسوم الجمركية في أوكرانيا، ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد».
وتابع: «حان وقت إنهاء الصراع الروسي الأوكراني، وأعتقد أننا قادرون على ذلك». وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، من دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي ​أمس: إن اجتماعه ​مع ⁠نظيره الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي في دافوس كان «⁠جيداً جداً»، وإن رسالته ⁠إلى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين هي أن الحرب في ​أوكرانيا يجب أن ‍تنتهي. 
وتحدث ترامب لفترة وجيزة إلى ‍الصحفيين ⁠بعد ​مغادرته الاجتماع مع زيلينسكي، ​والذي قال ‍البيت الأبيض إنه استمر لساعة تقريباً.
أمنياً، قال الجيش الأوكراني: ‌إنه ​قصف ⁠ميناء ‌تامان نفتيجاز النفطي ⁠الروسي في منطقة كراسنودار ⁠الجنوبية، ​أمس.
ولم تقدم هيئة الأركان ​العامة ‍للجيش مزيداً من التفاصيل، ‍لكنها قالت ⁠إن ​المنشأة كانت ​تزود الجيش ‍الروسي بالوقود.
وأسفرت ضربات روسيّة ليلية على مدينة كريفي ريغ الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة شخص آخر، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، فيما قال مسؤولون في روسيا إن هجوماً بمسيّرة أوكرانية أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وقال حاكم كريفي ريغ أوليكسندر غانجا: إن «رجلاً يبلغ 77 عاماً وامرأة عمرها 72 عاماً قضيا، وأصيبت امرأة في الـ 53 جراء هجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة شنّته روسيا». وأضاف أن الهجوم أدى إلى إلحاق الأضرار بمبان عدة.
هذا وأعلنت السلطات المحلية في روسيا أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت منشأة نفطية في منطقة كراسنودار الجنوبية.
وقال حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف: إن «الهجوم استهدف قرية فولنا، حيث اشتعلت النيران في 4 خزانات للمنتجات النفطية في منطقة الميناء».
وقالت السلطات الإقليمية: إن «عدد القتلى ارتفع إلى ثلاثة والمصابين إلى 8».
وأظهرت مقاطع فيديو من المكان واجهات مبان سكنية متضررة وأعمدة دخان، إضافة إلى عدد من السيارات المتفحمة والمشتعلة فيما كانت فرق الإنقاذ في المكان.

أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
أميركا
الحرب في أوكرانيا
المباحثات الروسية الأوكرانية
ستيف ويتكوف
دونالد ترامب
مبعوث الرئيس الأميركي
المبعوث الأميركي
محادثات السلام
آخر الأخبار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
علوم الدار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
اليوم 20:58
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©