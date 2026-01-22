الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الجامعة العربية»: رفض إسرائيل الانسحاب من سوريا ولبنان «تهديد خطير» لأمن المنطقة

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
23 يناير 2026 01:17

القاهرة (الاتحاد)

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، في لقاء مع مسؤول أممي من أن رفض إسرائيل الانسحاب من سوريا ولبنان يمثل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة بأسرها.
وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان: إن «أبو الغيط بحث خلال اللقاء مع رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة باتريك جوشات التطورات الجارية في مناطق عمل البعثة، خاصة على الحدود بين سوريا ولبنان من جانب وإسرائيل من جانب آخر».
ونقل البيان عن أبو الغيط قوله: إن «محاولات إسرائيل فرض أمر واقع جديد في كل من سوريا ولبنان عبر رفض الانسحاب من أجزاء من أراضي الدولتين والاستمرار في الأعمال العدائية تمثل تهديداً خطيراً للأمن في المنطقة بأسرها».
وشدد الأمين العام، على أن «ضمان الأمن لجميع الأطراف يتحقق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة كافة»، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة وبعثة مراقبة الهدنة في نزع فتيل التوتر.
ووسعت إسرائيل وجودها العسكري في جنوب سوريا، وسيطرت على مواقع إلى الشرق من المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة، فيما يقصف الجيش أهدافاً في جنوب لبنان رغم التوصل إلى اتفاق في نوفمبر 2024.

الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
سوريا ولبنان
سوريا
إسرائيل
لبنان
الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
جنوب لبنان
لبنان وإسرائيل
