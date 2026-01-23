أميركا تنسحب من منظمة الصحة العالمية

انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب، عبر أمر تنفيذي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسته عام 2025.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأميركيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية في نطاق محدود من أجل التنفيذ الفعلي للانسحاب.
وقال مسؤول صحي حكومي كبير "ليست لدينا أي خطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا نعتزم الانضمام مجدداً". وذكرت الولايات المتحدة أنها تعتزم العمل مباشرة مع الدول الأخرى -بدلاً من التعاون عبر منظمة دولية- من أجل مراقبة الأمراض وغيرها من أولويات الصحة العامة.