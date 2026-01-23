اعتداءات المستوطنين تجبر 100 عائلة فلسطينية على النزوح بالضفة

رام الله (الاتحاد)



قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أدت إلى نزوح نحو 100 أسرة فلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف المكتب في تقرير: «أدت الهجمات والتهديدات والترهيب المستمرة من قبل المستوطنين، إلى نزوح أكثر من 100 أسرة فلسطينية من 5 مجتمعات في جميع أنحاء الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين».

وأوضح أن غالبية الأسر الفلسطينية التي هجرت هي من التجمع البدوي «رأس عين العوجا» في محافظة أريحا.

ولفت، إلى أن «هجمات المستوطنين أدت إلى تعطيل وصول المزارعين إلى المنازل والمراعي ومصادر المياه، وتقويض الشعور بالأمان».

وتابع: «في 19 يناير الجاري بدأت 77 أسرة فلسطينية تضم 375 شخصاً، بينهم 186 طفلاً و91 امرأة، بتفكيك مساكنها والانتقال من منطقة رأس عين العوجا، إثر تصاعد الهجمات والتهديدات والترهيب من قبل المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما خلال ساعات الليل».

وأشار، إلى أن «هذا النزوح جاء عقب تهجير قسري لـ21 عائلة تتكون من 110 أشخاص، بينهم 61 طفلاً في 8 يناير، بعد سلسلة من هجمات المستوطنين شملت الاعتداء الجسدي على رجل مسن وإصابته، وقطع كابلات الطاقة الشمسية، وحرث أراضٍ مملوكة ملكية خاصة».