قصف إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في القطاع

حسن الورفلي (غزة)



أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها، أمس، في مناطق انتشارها شرقي «دير البلح» بقطاع غزة، وقصفت بالمدفعية شرقي «مخيم البريج».

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت أيضاً أنحاء متفرقة من شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، الخاضعة بالكامل لسيطرته.

وأشارت إلى أن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها العشوائية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي السياق، أوضح مصدر طبي، أن فلسطينياً أصيب برصاص إسرائيلي في القدم، وذلك في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، واصفاً جراحه بـ«المتوسطة».

ووفق شهود العيان، فإن المنطقة التي تعرض فيها الفلسطيني للإصابة كانت ضمن مناطق انسحاب الجيش وفق اتفاق وقف النار.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 477 فلسطينياً وأصاب 1301 آخرين.

في غضون ذلك، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أمس، عن «صدمته البالغة» إزاء استمرار قتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة.

وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى «مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينياً في هجمات وقعت في 21 ديسمبر وهو نمط موسع من العنف المستمر بعد وقف إطلاق النار، وفي ظل الآثار الممتدة الناجمة عن عامين من الدمار».

وأكّد المكتب، أنه «يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار».