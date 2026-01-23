السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قصف إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في القطاع

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في غزة (أرشيفية)
24 يناير 2026 02:07

حسن الورفلي (غزة)

أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها، أمس، في مناطق انتشارها شرقي «دير البلح» بقطاع غزة، وقصفت بالمدفعية شرقي «مخيم البريج».
وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت أيضاً أنحاء متفرقة من شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، الخاضعة بالكامل لسيطرته.
وأشارت إلى أن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها العشوائية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وفي السياق، أوضح مصدر طبي، أن فلسطينياً أصيب برصاص إسرائيلي في القدم، وذلك في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، واصفاً جراحه بـ«المتوسطة».
ووفق شهود العيان، فإن المنطقة التي تعرض فيها الفلسطيني للإصابة كانت ضمن مناطق انسحاب الجيش وفق اتفاق وقف النار.
ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 477 فلسطينياً وأصاب 1301 آخرين.
في غضون ذلك، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أمس، عن «صدمته البالغة» إزاء استمرار قتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة.
وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى «مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينياً في هجمات وقعت في 21 ديسمبر وهو نمط موسع من العنف المستمر بعد وقف إطلاق النار، وفي ظل الآثار الممتدة الناجمة عن عامين من الدمار».
وأكّد المكتب، أنه «يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار».

أخبار ذات صلة
المتحدثة باسم لجنة الإنقاذ الدولية لـ«الاتحاد»: 90% من سكان غزة يفتقرون إلى الوصول للغذاء والمياه
«الأونروا»: مركز تدريب بالضفة يواجه تهديداً إسرائيلياً بالمصادرة
حرب غزة
فلسطين
دير البلح
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
قصف إسرائيلي
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©