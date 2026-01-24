الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

عاصفة شتوية ضخمة تهدد نصف سكان الولايات المتحدة

24 يناير 2026 08:35

تساقطت أمطار متجمدة على أجزاء من ولاية تكساس الأميركية الجمعة، مع بدء هبوب عاصفة شتوية ضخمة من المتوقع أن تستمر أياماً، وتهدد بثلوج وصقيع وجليد ودرجات حرارة متجمدة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لنحو نصف سكان الولايات المتحدة.

 

وحذر خبراء الأرصاد من أن الأضرار الكارثية، خاصة في المناطق التي ضربها الجليد، يمكن أن تصل إلى مستوى الإعصار. وقد تم إلغاء الدراسة في شيكاغو ومدن أخرى في الغرب الأوسط يوم الجمعة، وألغت شركات الطيران آلاف الرحلات الجوية في عطلة نهاية الأسبوع.

وقد تم إصدار تحذيرات من الجليد والثلج لنحو 182 مليون شخص على الأقل بينما تم إصدار تحذيرات بشأن الطقس البارد لأكثر من 210 مليون شخص. وفي العديد من الأماكن، تداخلت التحذيرات. واستعدت شركات المرافق لانقطاع التيار الكهربائي لأن الأشجار وخطوط الكهرباء المغطاة بالجليد يمكن أن تستمر في السقوط لفترة طويلة بعد مرور العاصفة.

المصدر: وكالات
الأمطار
عاصفة
الولايات
الولايات المتحدة الأميركية
