أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعلان الطوارئ بـ18 ولاية أميركية وإلغاء آلاف الرحلات جراء عاصفة ثلجية

أرشيفية
24 يناير 2026 15:14

أعلنت 18 ولاية أميركية حالة طوارئ بسبب عاصفة شتوية عنيفة تجتاح البلاد، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.


وتشمل الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ ألاباما، وأركنساس، وديلاوير، وجورجيا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وماريلاند، وميسيسيبي، وميسوري، ونيو جيرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وبنسلفانيا، وساوث كارولاينا، وتينيسي، وتكساس، وفرجينيا، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن.

وتغطي العاصفة أكثر من 180 مليون شخص من نيو مكسيكو إلى ماين، مع توقعات بثلوج غزيرة تصل إلى 12 إنشا في وادي أوهايو والساحل الشرقي، وجليد كثيف يهدد الطرق والكهرباء.

وألغيت أكثر من 2300 رحلة اليوم السبت، ومن المتوقع إلغاء آلاف أخرى يوم غد، خاصة في مطارات دالاس وأتلانتا.

وأعلنت شركات الطيران مثل دلتا إيقافاً للرحلات في خمس ولايات، مع إعادة جدولة الركاب تلقائياً.


وحشدت منظمات الإغاثة موارد مثل 250 ألف وجبة و400 ألف لتر ماء في لويزيانا، مع فرق إنقاذ جاهزة.

وأعلنت المدارس والمكاتب الفيدرالية في واشنطن إغلاق أبوابها يوم الإثنين المقبل، فيما دعت السلطات إلى تجنب السفر بسبب مخاطر الجليد والصقيع.

المصدر: وام
الولايات المتحدة الأميركية
عاصفة ثلجية
