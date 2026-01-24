قتلى ومصابون إثر حريق في فندق بمدينة لاهور الباكستانية

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب ثمانية آخرون، جراء حريق اندلع اليوم السبت في قبو فندق بمدينة لاهور شرقي باكستان، وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ المحلية.

وقالت هيئة خدمات الطوارئ في إقليم البنجاب، في بيان، إن نحو 180 نزيلاً وموظفاً جرى إجلاؤهم فور اندلاع الحريق في فندق «إنديجو»، مشيرةً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ انتهت، وتمت السيطرة الكاملة على النيران.

وأضافت الهيئة أن رجال الإطفاء يحققون في أسباب الحريق، مرجّحين أن يكون تسرّب غاز وراء اندلاع النيران.

من جهتها، أكدت رئيسة وزراء إقليم البنجاب، مريم نواز شريف، في منشور على منصة «إكس»، أنها تتابع تطورات الحادث بشكل شخصي، الذي وقع في حي غولبرغ وسط مدينة لاهور.

ويأتي هذا الحادث بعد حريق مأساوي اندلع الأسبوع الماضي في مركز تجاري بمدينة كراتشي، وأسفر عن مقتل 71 شخصاً، ما أعاد تسليط الضوء على قضايا السلامة العامة ومعايير الوقاية من الحرائق في البلاد.