الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى ومصابون إثر حريق في فندق بمدينة لاهور الباكستانية

قتلى ومصابون إثر حريق في فندق بمدينة لاهور الباكستانية
24 يناير 2026 21:32

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب ثمانية آخرون، جراء حريق اندلع اليوم السبت في قبو فندق بمدينة لاهور شرقي باكستان، وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ المحلية.

وقالت هيئة خدمات الطوارئ في إقليم البنجاب، في بيان، إن نحو 180 نزيلاً وموظفاً جرى إجلاؤهم فور اندلاع الحريق في فندق «إنديجو»، مشيرةً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ انتهت، وتمت السيطرة الكاملة على النيران.

وأضافت الهيئة أن رجال الإطفاء يحققون في أسباب الحريق، مرجّحين أن يكون تسرّب غاز وراء اندلاع النيران.

أخبار ذات صلة
7 قتلى بتفجير انتحاري في باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان

من جهتها، أكدت رئيسة وزراء إقليم البنجاب، مريم نواز شريف، في منشور على منصة «إكس»، أنها تتابع تطورات الحادث بشكل شخصي، الذي وقع في حي غولبرغ وسط مدينة لاهور.

ويأتي هذا الحادث بعد حريق مأساوي اندلع الأسبوع الماضي في مركز تجاري بمدينة كراتشي، وأسفر عن مقتل 71 شخصاً، ما أعاد تسليط الضوء على قضايا السلامة العامة ومعايير الوقاية من الحرائق في البلاد.

المصدر: وكالات
حريق
لاهور
باكستان
البنجاب
إقليم البنجاب
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©