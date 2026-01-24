الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القوات السورية و«قسد» تحتشد على الخطوط الأمامية

أحد أفراد القوات السورية بجوار دبابات محملة على شاحنات جنوب الحسكة (أ ف ب)
25 يناير 2026 00:58

القامشلي (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: سوريا تشهد فترة حرجة وعلى أطراف النزاع الانخراط بالحوار
بغداد تدعو الدول الأوروبية إلى تسلّم مواطنيها من معتقلي «داعش»

احتشدت القوات السورية، وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» على جانبي خطوط المواجهة في شمال سوريا أمس، مع انتهاء موعد نهائي يحدد ما إذا كان القتال سيستأنف.
ونفى مصدر في وزارة الخارجية السورية، أمس، الأنباء التي تتداولها بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي حول تمديد مهلة وقف إطلاق النار الممنوحة لقوات «قسد».
 وسيطرت القوات الحكومية على مساحات واسعة من الأراضي في الشمال والشرق خلال الأسبوعين الماضيين من قوات سوريا الديمقراطية. 
 وكانت قوات الحكومة ​تقترب خلال الأيام الماضية من آخر مجموعة من المدن التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال الشرقي عندما ‌أعلن الرئيس أحمد الشرع بشكل مفاجئ عن وقف إطلاق النار، مانحاً قوات سوريا الديمقراطية مهلة حتى مساء أمس السبت لوضع ​خطة للاندماج مع الجيش السوري.
 وذكرت مصادر أمنية كردية ⁠أنه ‌مع اقتراب الموعد النهائي، عززت قوات سوريا الديمقراطية مواقعها الدفاعية في مدن القامشلي والحسكة وعين العرب «كوباني» استعداداً لمعارك محتملة.
  ⁠ تمكنت القوات الحكومية السورية من السيطرة سريعاً على محافظتين ​رئيسيتين تسكنهما أغلبية عربية من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، ‍فضلاً عن حقول نفط رئيسية وسدود كهرومائية وعدد من المنشآت يُحتجز فيها مقاتلو تنظيم داعش ومدنيون موالون له.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وفرنسا ⁠حثوا الرئيس أحمد الشرع على عدم إرسال القوات الحكومية إلى ​ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد. 
 وفي خضم حالة الاضطراب في شمال ​شرق البلاد، يضطلع الجيش الأميركي بمهمة نقل المئات من مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين من السجون السورية عبر ‍الحدود إلى العراق.
وكشفت مصادر عن أن القوات الأميركية تعتزم إنشاء جسر جوي لنقل نحو 500 سجين من عناصر «داعش» من سوريا إلى العراق يومياً.
وقد ضمّت دفعة عناصر تنظيم داعش الذين نقلهم الجيش الأميركي من سوريا إلى العراق حتى الآن، قادة بارزين في التنظيم بينهم أوروبيون، وفق ما قال مسؤولان أمنيان عراقيان، أمس، في وقت طالبت بغداد الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن الوزير فؤاد حسين أبلغ كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اتصال هاتفي أمس، بأن بغداد ينبغي ألا تتحمل بمفردها الأعباء الأمنية والمالية، لنقل سجناء التنظيم الإرهابي.

القوات السورية
الجيش السوري
سوريا
قسد
قوات قسد
شمال سوريا
وزارة الخارجية السورية
آخر الأخبار
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:40
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
اليوم 20:30
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
الترفيه
انطلاق «مهرجان خورفكان المسرحي» في المتنزه
اليوم 20:24
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ «الاتحاد»: بدء إنتاج مصنع الألمنيوم في الولايات المتحدة قبل نهاية 2029
اليوم 20:18
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
الرياضة
تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بثلاثية كريستال بالاس
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©