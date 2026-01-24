الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

قتلى وإصابات بتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

دخان يتصاعد بقصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
25 يناير 2026 00:57

غزة (وكالات)

قتل طفلان فلسطينيان، أمس، في قصف طائرات إسرائيلية مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية قولها: إن الطفلين قتلا جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. كما قتل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية، أمس، وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وأكد مصدر محلي مقتل فلسطيني وتسجيل إصابات باستهداف الاحتلال صباح أمس مجموعة من الفلسطينيين في جباليا البلد بشارع غزة القديم، وفق المركز الفلسطيني للإعلام. 
وأفاد مصدر محلي بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة السلاطين غربي بين لاهيا شمالي قطاع غزة. وكان فلسطيني أصيب برصاص إسرائيلي في الرأس وسط خان يونس، وفق مصدر طبي. ووفق شهود عيان، أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية النار على المواطن قرب مفترق عمارة جاسر وسط المدينة، التي سبق أن انسحب منها جيش الاحتلال. 
وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق جنوب شرقي خان يونس، فيما أطلقت زوارق إسرائيلية نيراناً عشوائية باتجاه ساحل المدينة. وذكر الشهود أن آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في مناطق سيطرته، أطلقت نيرانها شرقي مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

القصف الإسرائيلي
قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
