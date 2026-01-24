الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«أوتشا»: 240 قتيلاً و4 آلاف إصابة بالضفة خلال 2025

آليات عسكرية وجنود إسرائيليون خلال مداهمة بالضفة الغربية (أرشيفية)
25 يناير 2026 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» أن 240 فلسطينياً قُتلوا، وأصيب نحو 4 آلاف، برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية، خلال عام 2025.
وأشار المكتب الأممي في بيان إلى أن اعتداءات المستوطنين بلغت أكثر من 1800 اعتداء، وخلفت أضراراً متفاوتة، وأكد أن أكثر من 100 أسرة فلسطينية من البدو والرعاة من 5 تجمعات سكانية في وسط الضفة نزحت خلال أسبوعين فقط، في الفترة ما بين 6 و19 يناير الحالي.
وأضاف أن هذا الأمر يرجع إلى هجمات المستوطنين وتهديداتهم، موضحاً أن تلك الهجمات منعت السكان من الوصول لمنازلهم وأراضيهم الرعوية ومصادر المياه. كما كشف «أوتشا» أن هدم المباني في القدس الشرقية بحجة عدم وجود تراخيص بلغ مستوى قياسياً، حيث هدم الاحتلال 256 منزلاً ومنشأة.
والأربعاء الماضي، أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بأن العمليات المستمرة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، إلى جانب عنف المستوطنين وقيود الحركة، لا تزال تعيق وصول الناس إلى المدارس وأماكن العمل والأسواق والرعاية الصحية.
 من جهتها، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي إسرائيل بشن هجوم ممنهج على منظومة الأمم المتحدة، داعية إلى تعليق عضويتها وفرض عقوبات أممية عليها.
 واعتبرت ألبانيزي، في بيان أمس الأول، أن هدم مقر وكالة «الأونروا» في القدس الشرقية المحتلة يمثل تصعيداً خطيراً يستهدف المنظمة الدولية والشعب الفلسطيني.

