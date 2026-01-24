الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصر تشدد على دعم لجنة إدارة غزة الفلسطينية وتنفيذ المرحلة الثانية

فلسطينيون يمرون قبالة مجمع سكني مدمر في غزة (أرشيفية)
25 يناير 2026 00:57

القاهرة (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى لقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، جهود تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، مشدداً على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقاتها، باعتبارها «مدخلاً أساسياً» للتعافي المبكر، وإطلاق عملية إعادة الإعمار في القطاع، وفق بيان أصدرته الخارجية المصرية، أمس.
وأكد عبد العاطي، خلال الاتصال، دعم مصر الكامل لمهمة اللجنة الوطنية «الفلسطينية» لإدارة غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تضطلع بإدارة الشئون اليومية لسكان القطاع، وذلك تمهيداً لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة. 
كما شدد على أهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق وبالوتيرة الكافية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للسكان، لافتاً إلى ضرورة توفير البيئة الآمنة لعمل المنظمات الإنسانية، وضمان استدامة تدفق الإمدادات.
وبحث الجانبان، خلال الاتصال، الخطوات المقبلة، وتنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام، بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة لطبيعتها في غزة.
وأكد وزير الخارجية المصري أن استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية يعد مدخلاً أساسياً لإطلاق مسار التعافي المبكر في قطاع غزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة وتدريجية، تستند إلى احتياجات السكان الفعلية.

