الرئيس الأميركي يعلن حالة الطوارئ في 10 ولايات بسبب عاصفة شتوية

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في عشر ولايات بجنوب شرق الولايات المتحدة، مع استمرار تأثير عاصفة شتوية قوية تضرب مناطق واسعة من البلاد. وأعلن الرئيس الأميركي، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، موافقته على إعلان حالة الطوارئ في ولايات تينيسي، وجورجيا، وكارولاينا الشمالية، وماريلاند، وأركنساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسيبي، وإنديانا، وفرجينيا الغربية. وأوضح ترامب أن إدارته تعمل بتنسيق وثيق مع حكام الولايات المتأثرة والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، في إطار الاستعدادات الجارية للتعامل مع تداعيات العاصفة، داعياً الأمريكيين إلى توخي الحيطة والحفاظ على سلامتهم.

وكان الرئيس الأميركي قد وافق في وقت سابق على إعلان حالة الطوارئ في ولايات أخرى تقع ضمن مسار العاصفة، من بينها كارولاينا الجنوبية وفرجينيا، حيث تتيح هذه الإعلانات رفع بعض القيود مؤقتاً على الإنفاق، بما يمكّن حكومات الولايات من تسريع توفير الموارد وطلب المساعدات الفيدرالية.

وأعلنت ما لا يقل عن 20 ولاية أميركية حالة الطوارئ، تشمل ألاباما، وأركنساس، وديلاوير، وجورجيا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وماريلاند، وميسيسيبي، وميسوري، ونبراسكا، ونيوجيرسي، ونيومكسيكو، ونيويورك، وكارولاينا الشمالية، وأوهايو، وكارولاينا الجنوبية، وتينيسي، وفرجينيا، وفرجينيا الغربية.

وتغطي الثلوج والجليد مساحة تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر داخل الولايات المتحدة، مع توقعات بامتداد تأثير العاصفة من ولاية تكساس إلى نيو إنجلاند خلال عطلة نهاية الأسبوع، على مسافة تتجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر.

كما تشهد مناطق واسعة من جنوب البلاد انقطاعات متزايدة في التيار الكهربائي نتيجة تراكم الجليد، الذي أدى إلى سقوط أشجار وأضرار بخطوط الكهرباء، وسط تحذيرات من احتمال فقدان مئات الآلاف للخدمة لعدة أيام.

وأدت العاصفة إلى إلغاء أكثر من 13 ألف رحلة جوية، إضافة إلى إغلاق أجزاء من الطرق السريعة بسبب الظروف الجوية الخطرة.