الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إندونيسيا تستأنف البحث عن عشرات المفقودين بعد انهيار أرضي

منطقة متأثرة بالانهيارات الأرضية بمحافظة غرب جاوة، إندونيسيا.
25 يناير 2026 09:35

استأنفت السلطات الإندونيسية جهود البحث والإنقاذ عن 80 مفقودا بعد انهيار أرضي أودى بحياة 10 أشخاص في منطقة سكنية بمقاطعة جاوة الغربية. وقع الانهيار ​الأرضي في وقت مبكر من يوم ‌أمس السبت نتيجة هطول أمطار غزيرة بدأت ​في اليوم السابق، وحذرت ⁠وكالة ‌الأرصاد الجوية من أن الأمطار قد تستمر لمدة أسبوع في المقاطعة وعدة مناطق أخرى.
وذكرت قناة كومباس التلفزيونية نقلا ‍عن السلطات أن رجال الإنقاذ واجهوا عوائق حيث منعتهم التضاريس غير المستقرة والأمطار من نشر الآليات ‍الثقيلة.
ووردت أنباء متعددة عن ⁠فيضانات في جاوة ​الغربية، بما في ذلك جاكرتا. وتسببت الفيضانات في إجلاء السكان ​من المناطق المتضررة.

المصدر: وكالات
انهيار
انهيارات أرضية
إندونيسيا
