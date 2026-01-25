بدء التصويت في المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العامة في ميانمار

بدأ الناخبون في ميانمار، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العامة متعددة الأحزاب، والتي تُختتم بها عملية انتخابية امتدت قرابة شهر ونُفذت على ثلاث مراحل.





وتجري المرحلة الأخيرة من التصويت في نحو 60 بلدة، من بينها مدينتا يانغون وماندالاي. وكانت المرحلتان السابقتان من الانتخابات قد شهدتا نسبة مشاركة قدرت بنحو 55%، وهي أقل بكثير من نسب الإقبال المسجلة في انتخابات عامي 2015 و2020.

كما جرت العملية في ظل غياب حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، التي لا تزال رهن الاحتجاز.