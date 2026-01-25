الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بدء التصويت في المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العامة في ميانمار

مركز اقتراع في يانغون
25 يناير 2026 11:54

بدأ الناخبون في ميانمار، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العامة متعددة الأحزاب، والتي تُختتم بها عملية انتخابية امتدت قرابة شهر ونُفذت على ثلاث مراحل.

وتجري المرحلة الأخيرة من التصويت في نحو 60 بلدة، من بينها مدينتا يانغون وماندالاي. وكانت المرحلتان السابقتان من الانتخابات قد شهدتا نسبة مشاركة قدرت بنحو 55%، وهي أقل بكثير من نسب الإقبال المسجلة في انتخابات عامي 2015 و2020.

 

كما جرت العملية في ظل غياب حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، التي لا تزال رهن الاحتجاز.

 

المصدر: وام
انتخابات
ميانمار
