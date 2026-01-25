الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور

ألمانيا تحذر من وضع جوي خطير وتأثر حركة المرور
25 يناير 2026 20:30

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن أجزاء من البلاد تواجه وضعاً جوياً خطيراً، حيث يتوقع هطول ثلوج جديدة قد يصل سمكها إلى 25 سنتيمتراً مع تشكل الجليد. وأوضحت «الهيئة» أن تساقط الثلوج سيمتد من جبال الألب باتجاه الشمال في شريط عريض، ابتداء من بعد ظهر اليوم وحتى يوم غدٍ الاثنين. 
وصرح خبير الأرصاد الجوية ماركوس أوبل بأنه يجب توقع حدوث معوقات كبيرة في حركة المرور خلال ساعات الذروة الصباحية بسبب الطرق المغطاة بالثلوج. 
وأشار إلى احتمال وقوع مشاكل وتأخيرات سواء على الطرق البرية أو في خطوط السكك الحديدية. وتفيد التوقعات بسقوط ثلوج يتراوح سمكها بين 5 و10 سنتيمترات، وقد يصل سمكها في بعض المناطق إلى 15 سنتيمتراً خلال 12 ساعة فقط.
وترتفع التوقعات بشكل خاص في المنطقة الممتدة من شرق ولاية بادن-فورتمبرج، وصولاً إلى غرب وشمال منطقة فرانكونيا، حيث يمكن أن يصل سمك الثلوج هناك إلى ما بين 15 و25 سنتيمتراً.
وفي الشرق، وتحديداً في المنطقة الممتدة من جبال «إرتس» عبر ولايتي براندنبورج وبرلين وصولاً إلى ولاية فوربومرن، طالبت «الهيئة» بتوخي الحذر من سقوط جليد خطير على الطرق وأرصفة المشاة ابتداء من المساء، كما تتوقع «الهيئة» هطول أمطار متجمدة في ولاية سكسونيا، لكن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن في النصف الثاني من ليلة الأحد/الاثنين.
وتتوقع «الهيئة» أيضاً تساقط ثلوج خفيفة إلى متوسطة خلال فترة النهار غداً. وقال الخبير أوبل: «في الشمال قد تتساقط الثلوج بغزارة في بعض المناطق، ما سيبقي على الجليد الزلق في الطرق».
وأضاف: «في الشمال الشرقي سيتحول المطر المتجمد في البداية إلى جليد، ما قد يضيف سنتيمترات عدة من الثلوج الجديدة هناك أيضاً». 

أخبار ذات صلة
الشفق القطبي يضيء سماء ألمانيا
تأجيل افتتاح نفق كبير بين جزيرتين ألمانية ودنماركية
المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
الدكتورة فاطمة طاهر تدير الندوة
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل «المنتدى الشبابي» بدور الشباب في التنمية الثقافية
اليوم 12:35
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اقتصاد
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اليوم 12:24
1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
اقتصاد
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»
اليوم 12:14
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
علوم الدار
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
اليوم 12:04
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
الرياضة
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©