الأخبار العالمية

الأمن الباكستاني يقضي على ثلاثة إرهابيين

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
26 يناير 2026 01:52

إسلام آباد (وكالات)

قُتل ثلاثة مسلحين خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستانية، أمس، في منطقة بنجغور بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. 
وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني -في بيان- أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية رصدت تحركات عناصر تنتمي إلى منظمة إرهابية محظورة، وتمكنت فرقة من قوات الأمن من تحديد موقعهم بدقة، مضيفاً أنه عقب تبادل كثيف لإطلاق النار، قُضي على ثلاثة مسلحين، فيما صادرت قوات الأمن أسلحة وذخائر ومواد متفجرة كانت بحوزتهم.
وأوضح البيان أن القتلى كانوا متورطين في تنفيذ أنشطة إرهابية متعددة استهدفت الأمن والاستقرار في المنطقة.

