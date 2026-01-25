البرلمان العراقي يحسم غداً منصب رئيس الجمهورية

هدى جاسم (بغداد)



يعقد مجلس النواب العراقي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً الثلاثاء، بحسب ما أفاد رئيسه هيبت الحلبوسي أمس، في خطوة تمهّد لتسمية رئيس مكلف تأليف الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحلبوسي قوله: إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد في 27 يناير. وفي العقدَين الأخيرَين، انتخب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسا للجمهورية، وهو منصب شرفي إلى حد كبير يشغله حالياً عبد اللطيف رشيد.

وتقدّم 81 شخصاً بينهم أربع نساء بطلب الترشّح للرئاسة، أبرزهم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين (76 عاماً)، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاماً).

ويتوجّب على رئيس الجمهورية، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، أن يُكلّف رئيساً للحكومة، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً» بحسب الدستور. ولدى الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف حكومته.