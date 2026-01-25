الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العراقي يحسم غداً منصب رئيس الجمهورية

مقر مجلس النواب العراقي في بغداد (وكالات)
26 يناير 2026 01:52

هدى جاسم (بغداد) 

يعقد مجلس النواب العراقي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً الثلاثاء، بحسب ما أفاد رئيسه هيبت الحلبوسي أمس، في خطوة تمهّد لتسمية رئيس مكلف تأليف الحكومة. 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحلبوسي قوله: إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد في 27 يناير. وفي العقدَين الأخيرَين، انتخب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسا للجمهورية، وهو منصب شرفي إلى حد كبير يشغله حالياً عبد اللطيف رشيد.
وتقدّم 81 شخصاً بينهم أربع نساء بطلب الترشّح للرئاسة، أبرزهم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين (76 عاماً)، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاماً).
ويتوجّب على رئيس الجمهورية، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، أن يُكلّف رئيساً للحكومة، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً» بحسب الدستور. ولدى الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف حكومته.

أخبار ذات صلة
اتهامات متبادلة بين دمشق و«قسد» بخرق وقف النار
بغداد تدعو الدول الأوروبية إلى تسلّم مواطنيها من معتقلي «داعش»
هيبت الحلبوسي
كردستان العراق
العراق
البرلمان العراقي
مجلس النواب العراقي
كردستان
آخر الأخبار
الدكتورة فاطمة طاهر تدير الندوة
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل «المنتدى الشبابي» بدور الشباب في التنمية الثقافية
اليوم 12:35
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اقتصاد
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اليوم 12:24
1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
اقتصاد
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»
اليوم 12:14
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
علوم الدار
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
اليوم 12:04
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
الرياضة
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©