الأخبار العالمية

دعوات لوقف الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان

مصابون جراء غارة جوية بطائرة مسيرة في مدينة الأبيض (رويترز)
26 يناير 2026 01:53

الخرطوم (وكالات)

طالبت مجموعة محامي الطوارئ في السودان، بإيقاف الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى خلال الشهر الجاري. 
وقالت مجموعة محامي الطوارئ، في بيان صحفي أمس: «استهدفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الجيش السوداني، أول أمس، سوق منطقة أبوزعيمة بولاية شمال كردفان، مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم نساء وأطفال، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مدينة الدبة بولاية الشمالية لتلقي العلاج». 
وأكدت أن استهداف الأسواق والمناطق المدنية يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب، لما يمثله من خرق لمبدأي التمييز والتناسب، مطالبة بإيقاف الهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع المدنية فورا، واحترام مبدأ الضرورة العسكرية والالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حق الضحايا وذويهم في العدالة وجبر الضرر. 
يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الهجمات بالطائرات المسيرة بين الطرفين المتنازعين وسط مخاوف من اتساع نطاق الاستهداف وارتفاع وتيرة التهديدات الأمنية في مختلف الولايات.

أخبار ذات صلة
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات عاجلة
«سلطة بورتسودان».. منصة «إخوانية» لإرهاب عابر للحدود
