ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في إندونيسيا

25 يناير 2026 22:22

أفاد مسؤول إندونيسي بأن رجال الإنقاذ أوقفوا عمليات البحث، اليوم الأحد، عن ضحايا انهيار أرضي في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا بعد انتشال 14 جثة في اليوم الثاني من عمليات البحث، ليصل بذلك العدد الإجمالي للقتلى المؤكدين إلى 25.
وضرب إنهيار أرضي تجمعاً سكنياً صغيراً في منطقة غرب باندونج في وقت متأخر أمس الأول الجمعة بعد أيام من الأمطار الغزيرة. وقال مسؤولون إن ما يصل إلى 80 شخصاً مازالوا في عداد المفقودين.
 وقال أدي ديان بيرمانا، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في باندونج، إنه «تم نقل جميع الجثث إلى مركز تحديد هوية ضحايا الكوارث بحلول الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي للتعرف عليها».
 وأضاف أدي ديان أن عمليات الإنقاذ توقفت في وقت لاحق اليوم لدواعي تتعلق بالسلامة، إذ ظلت حالة التربة في المنطقة المتضررة غير مستقرة ومعرضة لانهيارات أرضية إضافية. وتعد الانهيارات الأرضية خطراً متكرراً في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، ولا سيما في الأجزاء المكتظة بالسكان والجبلية من جزيرة جاوة، وهي الجزيرة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد. 
وقد أدى هطول الأمطار لفترات طويلة وإزالة الغابات والتوسع السريع في المستوطنات على المنحدرات الشديدة إلى زيادة المخاطر في السنوات الأخيرة. 

المصدر: د ب أ
