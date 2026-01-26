الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: وثيقة ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا جاهزة بالكامل

زيلينسكي
26 يناير 2026 08:42

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن وثيقة ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا أصبحت "جاهزة بنسبة 100%" بعد يومين من المحادثات التي شارك فيها ممثلون من أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. وصرح زيلينسكي للصحفيين في فيلنيوس، خلال زيارة يقوم بها لليتوانيا، بأن أوكرانيا تنتظر من شركائها تحديد موعد التوقيع، وبعد ذلك ستعرض الوثيقة على الكونجرس الأميركي والبرلمان الأوكراني للمصادقة عليها. كما شدد زيلينسكي أيضا على سعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، واصفا ذلك بأنه "ضمان للأمن الاقتصادي." 

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يجب ‌أن يتم بحلول 2027
ارتفاع حصيلة وفيات العاصفة القطبية في الولايات المتحدة
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة الأميركية
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
جانب من مسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز في الشارقة (وام)
التعليم والمعرفة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
اليوم 20:55
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©