زيلينسكي: وثيقة ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا جاهزة بالكامل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن وثيقة ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا أصبحت "جاهزة بنسبة 100%" بعد يومين من المحادثات التي شارك فيها ممثلون من أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. وصرح زيلينسكي للصحفيين في فيلنيوس، خلال زيارة يقوم بها لليتوانيا، بأن أوكرانيا تنتظر من شركائها تحديد موعد التوقيع، وبعد ذلك ستعرض الوثيقة على الكونجرس الأميركي والبرلمان الأوكراني للمصادقة عليها. كما شدد زيلينسكي أيضا على سعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، واصفا ذلك بأنه "ضمان للأمن الاقتصادي."