بالصور.. عواصف ثلجية تاريخية تجتاح معظم الولايات الأميركية

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العواصف الثلجية التي تشهدها غالبية الولايات الأميركية بـ "التاريخية" فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن العاصفة ربما تسبب أضرارا "كارثية".

وظل أكثر من 847 ألف منزل ومنشأة تجارية من دون كهرباء حتى وقت متأخر من يوم أمس الأحد، حيث تسببت العاصفة الشتوية في تساقط ​الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة على أجزاء من ‌الولايات المتحدة تمتد من وادي ​أوهايو والجنوب الأوسط إلى نيو ⁠إنجلاند.

وأعادت ‌بعض الولايات الخدمة خلال النهار، مما قلل عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي والذي وصل في وقت ⁠سابق إلى أكثر من 950 ألفا.

وتسببت العاصفة الشتوية الهائلة في إلغاء وتأخيرات واسعة النطاق للرحلات الجوية في بعض من أكثر مطارات الولايات المتحدة ازدحاما. وتم إلغاء أكثر من 11400 رحلة طيران يوم الأحد وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت اوير.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن هطول الثلوج والصقيع والأمطار المتجمدة على نطاق واسع يهدد نحو 180 مليون شخص.

وبعد اجتياحها الجنوب، قال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تنتقل العاصفة إلى الشمال الشرقي لتتسبب في هطول نحو 1 إلى 2 قدم (30 إلى 60 سم) من الثلوج من واشنطن عبر نيويورك وبوسطن.







