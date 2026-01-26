الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أربعة قتلى جراء حريق في مصنع باليونان

فرق الإطفاء خلال إخماد الحريق في المصنع
26 يناير 2026 18:44

قالت هيئة الإطفاء في اليونان إن حريقاً اندلع، اليوم ​الاثنين، في مصنع للبسكويت قرب مدينة تريكالا وسط البلاد، أسفر عن مقتل أربعة ‌أشخاص وفقدان شخص واحد.
ونجحت جهود فرق الإطفاء في إخماد الحريق الذي التهم منشآت المصنع، الذي أفادت الشركة المالكة له بأن سبب الحادثة غير واضح، وفقًا لوكالة أثينا للأنباء.
وذكرت الهيئة أنه جرى انتشال أربع جثث، مضيفة أن ثمانية من أصل 13 شخصاً في المصنع تمكنوا من الفرار.
وقال وزير الصحة ​أدونيس جورجياديس، لوسائل إعلام، إن ​ستة أشخاص، بينهم رجل إطفاء، ‍تلقوا العلاج في مستشفى محلي نتيجة مشكلات في الجهاز التنفسي، موضحاً أن حالة المصابين مستقرة وأن حياتهم لم تكن معرضة للخطر.

أخبار ذات صلة
رياح عاتية وأمطار غزيرة في اليونان
استمرار تدفق المهاجرين من ليبيا إلى اليونان رغم هيجان البحر
المصدر: رويترز
حريق مصنع
اليونان
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
جانب من مسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز في الشارقة (وام)
التعليم والمعرفة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
اليوم 20:55
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©