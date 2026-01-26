الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء البريطاني يزور الصين واليابان

كير ستارمر
26 يناير 2026 19:31

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين ثم إلى اليابان، غداً الثلاثاء، حسبما أكد المتحدث باسمه، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء بريطاني إلى بكين منذ عام 2018.
وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت، اليوم الاثنين، إن ستارمر "سيغادر متوجهاً إلى الصين واليابان مساء الثلاثاء".
ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد أقل من أسبوع من موافقة الحكومة البريطانية على خطة صينية لبناء "سفارة ضخمة" في قلب العاصمة لندن.
ومن المقرر أن يحتضن الموقع، الذي تبلغ مساحته 20 ألف متر مربع، أكبر سفارة في المملكة المتحدة من حيث المساحة، وواحدة من بين الأكبر في عاصمة غربية.
وأقر رئيس الوزراء البريطاني، الشهر الماضي، بأن الصين توفر فرصاً اقتصادية كبيرة للمملكة المتحدة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ستارمر سيثير قضية ملكية جهة صينية لشركة "بريتيش ستيل" للصلب خلال محادثاته، قال المتحدث: "من الواضح أنه يمكن توقع طرح مجموعة من القضايا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التجارة والاستثمار".

المصدر: آ ف ب
اليابان
رئيس الوزراء البريطاني
الصين
كير ستارمر
