الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الجيش الإسرائيلي يهدم منشآت فلسطينية في القدس والخليل

أفراد من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية)
27 يناير 2026 01:50

رام الله (الاتحاد)

شرع الجيش الإسرائيلي، أمس، بعملية واسعة شمال مدينة القدس، شملت بلدة «كفر عقب» ومحيط مخيم قلنديا، وباشرت بهدم منشآت فلسطينية بحجة البناء من دون ترخيص، في تصعيد ميداني جديد بالمنطقة.
وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن «القوات الإسرائيلية اقتحمت عدداً من العمارات السكنية في المنطقة، وأخلت بعضها قسراً، بالتزامن مع تمركز مكثف للجنود على الشرفات وأسطح المباني المرتفعة، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، إضافة إلى الرصاص الحي والمطاطي».
وتزامنت الاعتداءات مع انتشار واسع لقوات الجيش والشرطة الإسرائيليين في شارع القدس المحاذي لمخيم قلنديا، وتمركزها في شارعي المعهد والمطار.
وذكرت محافظة القدس، أن الجيش الإسرائيلي شرع بتنفيذ عملية هدم لمنشآت في شارع المطار بحجة البناء بدون ترخيص.
وفي السياق، هدم الجيش الإسرائيلي، أمس، عدداً من المنشآت الزراعية وحظائر الماشية في قرية «خشم الدرج» ببادية «يطا» جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، ترافقها آليات ثقيلة، قرية «خشم الدرج»، وهدمت عدة منشآت زراعية وحظائر ماشية للسكان، ما ألحق أضراراً كبيرة بممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

