الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع

مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي في غزة (أرشيفية)
27 يناير 2026 01:50

غزة (الاتحاد)

قُتل فلسطينيان وأُصيبت طفلة، أمس، جراء استهدافات إسرائيلية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.
ووفق تقارير إعلامية، قال مصدر طبي: إن الفلسطيني مجدي محمد نوفل (52 عاماً) قُتل بقصف إسرائيلي على مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.
فيما قال شهود عيان: إن مدفعية الجيش قصفت شرقي مخيم البريج، وهي منطقة تقع بمحاذاة أماكن انتشار وسيطرة الجيش وفق اتفاق وقف النار.
وسبقها بفترة وجيزة، مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الرأس في منطقة «الزرقا» بحي التفاح، وفق إفادة المصدر الطبي.
وقال شهود عيان: إن منطقة «الزرقا» سبق أن انسحب منها الجيش وفق اتفاق وقف النار.
وفي حدث آخر، قال المصدر الطبي: إن «الطفلة بدرية عصام صقر، أصيبت برصاص إسرائيلي في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع».
وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة من القطاع، تزامناً مع إطلاق نيرانه العشوائية في أماكن مختلفة.
ومنذ سريان الاتفاق، أسفرت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة عن مقتل 484 فلسطينياً وإصابة 1321 آخرين.

