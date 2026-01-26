الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» توزع طروداً غذائية على 3 آلاف أسرة نازحة في مخيم «جباليا»

«الفارس الشهم 3» توزع طروداً غذائية على 3 آلاف أسرة نازحة في مخيم «جباليا»
27 يناير 2026 01:51

غزة (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة، حيث وزع متطوعو العملية طروداً غذائية على 3000 أسرة نازحة في مخيم «جباليا»، وذلك ضمن جهودها الإغاثية في شمال غزة.
وتواصل دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة، حيث عكست جهودها الإغاثية حجم المبادرات الإنسانية الشاملة والمتنوعة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.
وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية عبر قوافل برية منتظمة تصل من العريش إلى قطاع غزة، في تأكيدٍ على التزامها الثابت بنهج العطاء والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
جانب من مسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز في الشارقة (وام)
التعليم والمعرفة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
اليوم 20:55
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©