«الفارس الشهم 3» توزع طروداً غذائية على 3 آلاف أسرة نازحة في مخيم «جباليا»

غزة (الاتحاد)



تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة، حيث وزع متطوعو العملية طروداً غذائية على 3000 أسرة نازحة في مخيم «جباليا»، وذلك ضمن جهودها الإغاثية في شمال غزة.

وتواصل دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم سكان قطاع غزة، حيث عكست جهودها الإغاثية حجم المبادرات الإنسانية الشاملة والمتنوعة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية عبر قوافل برية منتظمة تصل من العريش إلى قطاع غزة، في تأكيدٍ على التزامها الثابت بنهج العطاء والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.