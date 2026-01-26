الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان يتقدم بشكوى ضد استمرار الخروقات الإسرائيلية لسيادته

تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان أرشيفية
27 يناير 2026 01:51

بيروت (الاتحاد)

تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية التي بدأت خلال الأشهر الماضية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها أمس، إنها «قدمت الشكوى بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك برسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة طالبت فيها بإصدار هذه الشكوى كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة».
و«تضمنت الشكوى ثلاثة جداول مفصلة تفند الخروقات بصورة يومية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 وبلغ مجموعها 2036 خرقاً ينتهك فيها الجيش الإسرائيلي قرار مجلس الأمن رقم 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024»، وفق البيان. ودعت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن إلى «إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية وسحب قواته من النقاط الخمس التي لا يزال يسيطر عليها في لبنان والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً».
وطالبت كذلك بـ«وضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتكررة للسيادة اللبنانية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين ووقف تهديداته لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي واستهدافاته لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)».
وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أن الجيش اللبناني نجح بالمرحلة الأولى في بسط سلطة الدولة بالكامل على منطقة جنوب الليطاني باستثناء النقاط التي لا تزال محتلة.

أخبار ذات صلة
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 700 ألف طفل يواجهون تحديات العودة للدراسة في غزة
إسرائيل توافق على إعادة فتح محدود لمعبر رفح
مجلس الأمن
جنوب لبنان
لبنان
إسرائيل
الأمم المتحدة
بيروت
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
جانب من مسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز في الشارقة (وام)
التعليم والمعرفة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
اليوم 20:55
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©