الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
روسيا: «محادثات أبوظبي» بشأن أوكرانيا بناءة

خيام مُدفأة تُوفر مأوىً للسكان الذين لا تزال شققهم من دون تدفئة بسبب الغارات التي ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في كييف (أ ف ب)
27 يناير 2026 01:51

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس، إن المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب الأوكرانية في أبوظبي تظهر مؤشرات على التقدم، إلا أن تحديات كبيرة لا تزال تعترض الطريق نحو التوصل إلى تسوية نهائية. 
وأضاف بيسكوف للصحفيين أن «المحادثات التي جرت في أبوظبي خلال الأيام الأخيرة، بين مبعوثين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، كانت بناءة، ومن المقرر عقد جولة أخرى الأسبوع المقبل». 

وقال بيسكوف: إنه لم يتم تحقيق أي اختراق كبير حتى الآن، مضيفاً أن «مجرد بدء هذه الاتصالات بشكل بناء يمكن تقييمه بشكل إيجابي، لكن لا يزال هناك عمل جاد ينتظرنا». 
ولم يكشف المسؤولون عن تفاصيل كثيرة حول المحادثات التي عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي جاءت في إطار جهود استمرت عاماً كاملاً من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع الأطراف نحو اتفاق سلام وإنهاء حرب شاملة استمرت نحو 4 سنوات. ورغم أن المسؤولين الأوكرانيين والروس وافقوا من حيث المبدأ على دعوات واشنطن للتوصل إلى حل وسط، فإن موسكو وكييف لا تزالان تختلفان بعمق حول الشكل الذي ينبغي أن يتخذه أي اتفاق. 
أمنياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن «القوات المسلحة الروسية عززت مواقعها التكتيكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على مختلف محاور القتال».
وأوضحت الوزارة قي بيان، أن القوات الروسية دمرت مروحيتين أوكرانيتين من طراز (مي-8) و(مي-24) باستخدام طائرات مسيرة غرب مطار كاناتوفا في مقاطعة كيروفوغراد.
وأضاف البيان أن أسطول البحر الأسود دمر زورقاً مسيراً تابعاً للقوات الأوكرانية، مشيراً إلى «أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين موجهتين و109 طائرات مسيرة أوكرانية».
وأكد أن «القوات الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات الأوكرانية بعد أن أطلقت قوات كييف أكثر من 10 طائرات مسيرة على محطات توليد الطاقة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية منذ الليل وحتى صباح أمس».
وأوضحت الوزارة أن «القوات الروسية شنت ضربات على أهداف عسكرية وصناعية أوكرانية باستخدام الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والصواريخ والمدفعية مستهدفة مستودعات الطائرات المسيرة ونقاط تمركز التشكيلات المسلحة الأوكرانية».
في المقابل، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط في منطقة كراسنودار، وأن هذه المنشأة تزود الجيش الروسي بالوقود. 
وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا خلال الليل باستخدام 138 طائرة مسيرة، أسقطت أو عطلت 110 منها، وأن 21 منها أصابت أهدافاً في 11 موقعاً.

أبوظبي
روسيا
ديمتري بيسكوف
أوكرانيا
الإمارات
